بعث الاتحاد العالمي للقلب بسويسرا (WHF) برقية تهاني واشادة للاستاذ الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان لما تقدمة الوزارة من مجهودات لمكافحة روماتيزم القلب من خلال البرنامج القومي للوقاية من الحمى الروماتيزمية وأمراض القلب الروماتيزمية.

وقد أثنى الاتحاد على البرنامج القومي لرماتيزم القلب واوضح انه يشجع على البحث عن مرضى روماتيزم القلب وعلاجهم دون تكلفة وخصوصاً للاطفال والشباب ، وأضافت انه تشجيعاً على هذا البرنامج سنقوم بدعمه ليكون على رأس جدول اعمال المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية في دورتة الحادية والأربعين بعد المائة والذي سيعقد في يونيو من هذا العام.

وأشادت الرسالة بزيارة وفد من الاتحاد للقافلة الطبية التي اقيمت في حي الأسمرات بأسوان وفحصت أكثر من مائتي طفل ، والتي أقيمت بمناسبة اليوم العالمي للقلب.

كما أثنوا في رسالتهم على مركز روماتيزم القلب بالمحلة الكبرى والذي انشأ في 2006 حيث قاموا بزيارته في سبتمبر الماضي وقالوا ان هذا المركز يقدم مثالا رائعا على الاندماج الناجح لخدمات الوقاية من الحمى الروماتيزمية وأمراض القلب الروماتيزمية في نظام صحي وطني.

وتضمنت الرسالة انه بفضل الخبرات المتراكمة وتطبيق سبل العلاج الحديث لمصر اهلتهاأن تكون الرائدة في المنطقة في مجال الوقاية من أمراض القلب الروماتيزمية ، في الوقت الذي تواصل فيه جهود الاتحاد للقضاء على هذا المرض الذي يمكن الوقاية منه ، حيث يؤكد الاتحاد العالمي للقلب استعداده لدعم مصر في جهودها المستمرة لمنع ومكافحة هذا المرض .

ومن جانبه أوضح الدكتور علاء الغمراوى مدير البرنامج القومى لروماتيزم القلب ان هذه الاشادة العالمية تأتى تتويجاً لجهود ودعم الدكتور احمد عماد وزير الصحة والسكان لحماية قلوب المصريين من روماتيزم القلب تنفيذا لمبادرته بأن تكون مصر خالية من روماتيزم القلب بحلول 2020.

ومن المعروف أن برنامج وزارة الصحة لروماتيزم القلب حصل على جائزة منظمة الصحة العالمية لعام 2015 وأوصت منظمة الصحة العالمية بتعميم البرنامج المصرى فى البلدان التى تعانى من روماتيزم القلب.