لتحقق معايير الجودة
القوي العاملة : إعادة هيكلة منظومة التدريب بالوزارة2017-05-04 15:05:23
التقى محمد سعفان وزير القوى العاملة ، بمكتبه بديوان عام الوزارة، اليوم الخميس، تروي لولاشنيك السفير الكندي بالقاهرة ، لبحث بعض الموضوعات المتعلقة بتنفيذ مشروع التدريب بمحافظة أسوان ، طبقاً لبروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة، وقسم التنمية للشئون الكندية في إطار التعاون البلدين في العديد من المجالات.
وأكد “سعفان” خلال اللقاء أن الهدف الرئيسي من منظومة التدريب بشكل عام، هو فتح المجال للتشغيل ، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل في الفترة الحالية على وضع نموذج موحد ذو جودة عالية من خلال اختيار مدربين ذوي كفاءة وقدرات عالية، وتحديث المناهج لتواكب سوق العمل.
وأشار إلى أن هذا النموذج سيمنح المتدرب شهادة موثقة، فضلا عن جودة تدريب متميز تسمح له بفتح مجالات للعمل، مؤكدا أن هذا النموذج سيجعل الشباب حريصا على الالتحاق بالبرامج التدريبية ، كاشفا أن الوزارة تعمل على إعادة هيكلة منظومة التدريب بالكامل لتحقق معايير الجودة والهدف الرئيسي من التدريب.
ومن جانبه أكد السفير الكندي أن مفهوم العمل من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، هو ركيزة أساسية لبناء المجتمعات ، مبديا سعادته لما تم إنجازه في مشروع التدريب بمحافظة أسوان، خاصة وأن هذه المحافظة تحظى باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية، مضيفا أن القيمة المشتركة بين القائمين على المشروع والوزارة هي تحقيق تدريب عالي الجودة يسمح بالتشغيل ، مشيرا إلي أن الهدف واحد.
وأبدى الوزير استعداده التام بتوفير العدد اللازم من الشباب المتدرب من خلال التعاون مع محافظ أسوان، ونواب البرلمان، لحث الشباب على الالتحاق بالدورات التدريبية في هذا المشروع.
حضر اللقاء ساميه أيوب رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني ، ومنى وهبي رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية ، وأيمان عمران مدير برنامجSME ، ومالك كوتاديا ممثل شبكة أغاخان للتنمية ،وعرفان حميني مساعد ممثل شبكة أغاخان للتنمية، وعزة طه أخصائية تدريب مهني بمشروع أسوان لتنمية المهارات.
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