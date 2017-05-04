وزير التعليم العالي: مصر تتميز في 59 تخصصًا علميًا عالميًا‎

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي و البحث العلمي حرص الوزارة على دعم البحث العلمي وربط البحوث العلمية وتطبيقاتها بالصناعة، مشيرا إلى احتلال مصر حاليًا المرتبة الـ 25 عالميًا في النشر الدولي لبحوث النانو تكنولوجي وارتفاع منحنى النشر العلمي من الجامعات والمراكز البحثية المصرية‏، بزيادة قدرها 16.4 % عن عام2015.

واشار عبد الغفار خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم للإعلان عن حصاد الوزارة خلال الفترة من 17 فبراير الماضي وحتى 3 مايو الحالي، إلى تميز مصر في 59 تخصصا علميا في أعلى قائمة 20% من دول العالم ، موضحا احتلال النشر في مجال العلوم الطبية مرتبة متقدمة بنسبة 17.2% ثم الكيمياء والهندسة الكيميائية بنسبة 11.8%، ثم الهندسة بنسبة 10.9% خلال السنوات الخمس الماضية.

وأوضح أنه بلغ إجمالي المشروعات البحثية الفائزة في برنامج دعم مشروعات التخرج الذي تتبناه الأكاديمية 202 مشروعا للعام الجامعي الحالي 2016 /2017، مشيرا إلى أنه تم تمويل 84 مشروعاً بحثياً من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية.

ولفت إلى إطلاق الموسم الثاني من البرنامج التليفزيوني “القاهرة تبتكر” ، وإطلاق المسابقة العلمية الخامسة عشرة للبحث العلمي، بجوائز مالية تصل لأكثر من 150 ألف جنيه ، وإطلاق برنامج رعاية الشباب الموهوبين علميًا وذلك في إطار الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030.

ونوه إلى فتح باب التقدم للدورة الثالثة من جامعة الطفل لتستوعب 10500 طالب بزيادة حوالى 4000 طالب عن الدورة السابقة في 27 جامعة مصرية حكومية وخاصة، مشيرا الى انه تم توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة الإسكندرية والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء لإنقاذ بحيرة مريوط.

واضاف انه تم إعداد فيلم وثائقي عن البحث العلمي في مصر ، كما تم إطلاق شهر العلوم المصري، وضم شهر العلوم هذا العام 250 حدثاً في مجالات مختلفة، و 9مبادرات علمية لخدمة المجتمع.