واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التهرب الضريبي تنفيذًا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم على مستوى الجمهورية ،خلال شهر إبريل الماضي ، في مجال الضرائب العامة والضرائب على المبيعات والمهن الحرة، عن ضبط 909 حالات تهرب ضريبي وضبط 210 قضايا تهريب بضائع أجنبية الصنع لعدم وجود المستندات الدالة على سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها.

كما أسفرت جهود مباحث الضرائب عن ضبط 384 سيارة لمخالفتها قانون الإعفاءات الجمركية، وضبط ألف و373 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهي على مستوى الجمهورية ، فضلا عن تنفيذ ألف و224 حكما قضائيا متنوعا.

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.