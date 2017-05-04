قال وزير التجارة الكوري الجنوبي جو هيونج هوان، اليوم الخميس، إن حكومة سول مستعدة للتعامل مع كل السيناريوهات المحتملة بشأن اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، بما في ذلك إعادة التفاوض حولها مع الجانب الأمريكي.

وصرح الوزير- خلال اجتماع عقده مع الخبراء والباحثين بمؤسسات ومراكز الأبحاث التابعة للقطاع الخاص- بأن “الحكومة الكورية الجنوبية تدرس الجوانب التفصيلية في بنود اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، في إطار تحضيراتها للتعامل مع أية متغيرات محتملة، بما في ذلك إعادة التفاوض حولها مع الجانب الأمريكي”.

وأضاف جو هيونج هوان- وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية “يونهاب”: “سنراقب أي تحرك من جانب الولايات المتحدة فيما يتعلق بهذا الخصوص”.

وجاء تعقيب هوان في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال لقاء صحفي أجري معه الأسبوع الماضي، أنه سيعمل على تعديل اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا الجنوبية أو إلغائها، واصفا الاتفاقية بـ”المريعة”، وهي المرة الأولى التي يعلن فيها الرئيس الأمريكي عن موقفه الصريح بشأن إلغاء الاتفاقية التجارية المفتوحة بين البلدين، رغم أنه سبق وأن أعلن مرارا عن معارضة توقيع بلاده لهذا النوع من الاتفاقيات التجارية، بما فيها الاتفاقية التجارية التي وقعها الولايات المتحدة مع دول أمريكا الشمالية التي يُطلق عليها اختصارا اسم (نافتا).

وكانت حكومة كوريا الجنوبية قد شكلت مؤخرا فريق عمل خاص لمراجعة بنود الاتفاقية ووضع تدابير وقائية للتعامل مع نظام الحماية التجارية الذي تبنته الإدارة الأمريكية مؤخرا ضد منتجات الحديد والصلب الكورية.

وتُرجِع الولايات المتحدة أسباب عجزها التجاري مع كوريا الجنوبية إلى اتفاقية التجارة الحرة، حيث بلغ عجزها التجاري مع كوريا الجنوبية 28 مليار دولار أمريكي العام الماضي.