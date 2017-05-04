رشحت لجنة جائزة مارتن إنالز، وهي إحدى أرفع الجوائز فى المجال الحقوقي الناشط المصري محمد زارع لنيل الجائزة عن عام 2017.

واعتبر بيان الترشيح، في عرضه لسيرة زارع ، أنه يمثل «رمزًا للتوحيد، يجمع مجتمع حقوق الإنسان في مصر معًا للدفاع بطريقة جماعية».

وتجمع الجائزة عشرة من أهم المنظمات الحقوقية في العالم لحماية المدافعين عن حقوق ا?نسان من بينها منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس واتش.

ويأتي في قائمة المرشحين للجائرة مع زارع، كارلا أفيلار من السلفادور، ومجموعة FreeThe5KH من كمبوديا، وهم خمسة من المدافعين عن حقوق ا?نسان يستمر حبسهم احتياطيًا لما يقرب من عام.

ويعمل زارع مديرًا لمكتب مصر بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان. ويواجه حاليًا، مع عدد آخر من الحقوقيين المصريين، اتهامات بتلقي تمويل أجنبي في القضية المعروفة بقضية «المجتمع المدني».

وأبلغت سلطات مطار القاهرة زارع بقرار منعه من السفر في مايو من العام الماضي بناءً على أمر قاضي التحقيق في هذه القضية.