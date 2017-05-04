قال حسن خليل، عضو مجلس النواب، إن قانون الاستثمار الجديد واحد من القوانين المحسوبة لصالح البرلمان المصري، حيث ينتظره كل الشعب المصري فالمواطن العادي سيستفيد منه وكذلك المستثمر، لافتا إلى أنه سيساهم في دفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام.

وأكد خلال تصريحات خاصة على شاشة “dmc”، اليوم الخميس، أن القانون تضمن بعض المواد الخلافية والتي يجري بحثها بشكل دقيق حتى تحقق صالح المستثمر المصري، متابعا أنه سيجري الانتهاء من القانون اليوم لكوننا في حاجة إليه حتى يمكن جذب المستثمرين العرب والأجانب.