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ملك الأردن يعزي الرئيس الصومالي بوفاة وزير الأشغال العامة والإسكان
العاهل الاردني

ملك الأردن يعزي الرئيس الصومالي بوفاة وزير الأشغال العامة والإسكان

2017-05-04 14:54:25
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بعث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الخميس، برقية تعزية إلى الرئيس الصومالي محمد عبدالله فارماجو، بوفاة وزير الأشغال العامة والإسكان عباس شيخ عبدالله سراجي، إثر تعرضه لحادث إطلاق نار في العاصمة مقديشو أمس.

وأعرب الملك عبدالله الثاني، في البرقية، حسبما أفاد بيان صادر اليوم عن الديوان الملكي الهاشمي، باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة بهذا المصاب، سائلا الله العلي القدير أن يلهم الرئيس فارماجو وأسرة الفقيد جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يجنب الصومال وشعبها كل مكروه.

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