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السياحة تطلق الدورة الأولى للتوعية السياحية للعاملين بالمجال
وزارة السياحة المصرية

السياحة تطلق الدورة الأولى للتوعية السياحية للعاملين بالمجال

2017-05-04 14:52:13

تطلق وزارة السياحة، ممثلة في هيئة تنشيط السياحة، بالتعاون مع كلِ من جامعة حلوان ومحافظة الجيزة، الدورة الأولى للتوعية السياحية للعاملين بمجال السياحة تحت شعار (السياحة مستقبلنا)، والتي من المقرر الإعلان عنها خلال مؤتمر صحفي موسع يوم السبت المقبل 6 مايو.

ويأتي ذلك في ضوء التعاون بين كافة الأجهزة المعنية وفي إطار رفع الوعي السياحي للعاملين بكافة القطاع السياحي، وبدء تفعيل الحملة القومية للوعي السياحي.

ومن المقرر أن يحضر المؤتمر عدد من السادة الوزراء وكبار الشخصيات، على أن تبدأ المرحلة الأولى من الدورة يوم الأحد 7 مايو المقبل للفئات السياحية العاملين بمنطقة الهرم.
وتتضمن الدورات برامج توعوية في العلوم السلوكية وأساليب الاتصال مع السائح الأجنبي، والتي يلقيها أعضاء هيئة تدريس كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان.

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