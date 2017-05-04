منع موظفو الأمن بنقابة الصحفيين، منذ قليل، دخول الصحفيين غير النقابيين، لمبنى النقابة، بالتزامن مع الذكرى الأولى لعمومية 4 مايو.

وانقطع التيار الكهربي عن مبنى النقابة، منذ قليل، ورفض سعيد حسني - المدير الإداري للمبنى، أن يبدي أية أسباب.

ومنذ أيام، أخلت نقابة الصحفيين الدور الأرضي من المقاعد، بحجة الصيانة، كما أخلت النقابة من قبل البهو بالتزامن مع مؤتمر لـ”رابطة أسر الصحفيين المعتقلين”.

وكثفت قوات الأمن من تواجدها بمحيط شارعي عبد الخالق ثروت وشمبليون، ودفعت بتعزيزات أمنية وسيارات تدخل سريع وأمن مركزي.

ويأتي ذلك بالتزامن مع دعوى بعض أعضاء الجمعية العمومية، لإحياء الذكرى الأول لـ”عمومية الكرامة 4 مايو”، وتنظيم جبهة الدفاع عن الصحفيين والحريات حفلًا بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.