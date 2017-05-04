اعتذر أحمد حسني طه، القائم بأعمال رئيس جامعة الأزهر، عن هجومه على إسلام بحيري، مقدم برنامج “مع إسلام”، خلال استضافته في برنامج «المصري أفندي 360»، على شاشة القاهرة والناس، موضحًا أن رأيه فيه نابع من قراره نفسه، ومخالف لمنهج الأزهر الشريف.

وقال «طه» في بيان له: «شاركت ضيفا في برنامج “المصري أفندي 360” الذي يذاع على قناة القاهرة والناس، ووجه لي المحاور سؤالا عن أحد مقدمي البرامج الذي يتناول بعض القضايا الدينية، وعلماء المذاهب وتراث الأمة بالنقد والتجريح، ثم تبين لي بعد المراجعة أن الرد الذي رددته كان خاطئا تماما».

واستطرد: «رأيت أنه من باب الأمانة والموضوعية أن أوضح التالي: أولا: أن هذا الرد الذي صدر مني في البرنامج غير صحيح، وهو يخالف منهج الأزهر الشريف، الذي يقضي أنه لا يخرج المرء من الإسلام إلا جحد ما أدخله فيه».

وذكر: «ثانيا: أنني قد استعجلت في الرد على هذا السؤال بما ظهر منه أنني أحكم على الشخص -وهذا تجاوز لا يعبر عن منهج الأزهر أبدا -، وهو ما أدركت لاحقا أنني وقعت فيه دون قصد، لأن الحكم على الأشخاص وعلي أفعالهم وأقوالهم وسلوكهم هو اختصاص القضاء وليس العلماء».

وتابع: «أخيرا: أعتذر عن هذا الرد الخاطئ المتسرع وغير المقصود، وأؤكد أنه خطأ شخصي لا يمثل أي أي جهة من جهات الأزهر الشريف، ولا يعبر عن منهجه».

وأضاف «طه» في نهاية بيانه: «اعتذر لأن الرجوع إلى الحق فضيلة، واستبصار الصواب أولى من الإصرار على الخطأ، وإنه من واجبنا تجاه ديننا ومجتمعنا ووطننا أن نحرص على إيصال الحقيقة كاملة حتى لو صدر منا ما يجانبها».