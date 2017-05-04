محافظة القاهرة تمنع الباعة الجائلين من الاقتراب لمحيط المدارس2017-05-04 14:03:00
وجه المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة مدير مديرية التربية والتعليم بالتنسيق مع كل من مديرية الأمن ورؤساء الأحياء لتأمين المدارس الموجود بها لجان امتحانات نهاية العام الدراسي للشهادات العامة وعدم السماح بوجود أي سيارات أو اشغالات أو باعة جائلين في محيط المدارس، وتكثيف حملات النظافة حولها حرصاً على راحة وسلامة الطلاب.
كما شدد المحافظ على مدير مديرية التربية والتعليم بضرورة تجهيز كافة اللجان وتوفير الأعداد اللازمة من المراقبين، ومراجعة النظافة العامة داخل المدرسة وتوفير سبل الراحة والتهوية الجيدة للطلاب لتمكينهم من أداء امتحاناتهم في مناخ ملائم، بالإضافة إلى توفير الرعاية الطبية الكاملة وأدوات الإسعاف السريع بكل لجنة، ومراجعة وسائل الدفاع المدني.
وصرحت فاطمة خضر مدير مديرية التربية والتعليم بأن امتحانات الشهادة الابتدائية ستبدأ يوم الأحد القادم الموافق وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 11 مايو الحالي ، حيث سيؤدي الطلاب في اليوم الأول امتحان اللغة العربية يليه امتحان الرياضيات والتربية الدينية ثم امتحان العلوم يعقبه الدراسات الاجتماعية وفي اليوم الاخير يؤدي الطلاب امتحان اللغة الأجنبية.
وأشارت مدير المديرية إلى أنه تم التنبيه على مديري المدارس بضرورة توفير الجو المناسب للطلاب بعيدا عن القلق والإزعاج ، كما تم التنبيه على مديري الإدارات التعليمية والمختصين بوضع أسئلة الامتحانات بأن تكون الأسئلة شاملة لجميع أجزاء المنهج ومتدرجة وتراعى الفروق الفردية بين الطلاب .
-
النيابة الإدارية تحقق في وقائع فساد بمستشفى العامرية بالإسكندرية
كلف المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشار محمد عبد العزيز نائب رئيس الهيئة ومدير نيابة الصحة بالإسكندرية، بقيام فريق من أعضاء النيابة برئاسة تامر ...Thu, 04 May 2017 11:10:51 GMT
-
السيسي يغادر أبوظبي عائداً إلى القاهرة
غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل قليل، أبو ظبي عائدا إلى القاهرة بعد انتهاء زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. ووصل الرئيس مساء أمس إلى “أبو ظبي”، ...Thu, 04 May 2017 08:12:24 GMT
-
وزير الأوقاف يجدد الالتزام بضوابط الاعتكاف في رمضان ويحذر من مخالفتها
جددت وزارة الأوقاف تأكيدها ضبط وتنظيم الاعتكاف بالمساجد الجامعة، وكذلك إدارة كتاتيب حفظ القرآن الكريم، والإشراف الكامل على عقد الدروس الدينية وأداء صلاة التراويح ...Thu, 04 May 2017 08:20:57 GMT
-
"يويفا" يدخل تعديلات مهمة على قانون ركلات الترجيح
قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في مدينة نيون السويسرية إجراء تغييرات من شأنها أن تجعل تنفيذ ركلات الترجيح أكثر عدلا. الفكرة التي ينوي (يويفا) تطبيقها قريبا ...Thu, 04 May 2017 09:05:48 GMT
-
تفاصيل «خطف» إسرائيل لـ3 أطفال من سيناء
كشفت وثائق إسرائيلية تنشر لأول مرة، وتعود لعام 1973م، تفاصيل قصة ثلاثة رضع مصريين، خطفهم إسرائيليون، في سيناء، ورحلوهم للتبني بالخارج. وذكرت صحيفة «هاآرتس» العبرية، ...Thu, 04 May 2017 09:34:46 GMT
-
تنفيذ حكم الإعدام في مغتصب الطفلة «هدى»
نفذت إدارة السجون بمديرية أمن المنيا، حكم الإعدام علي رجب عبدالله محمد أ 22 سنة، فى القضية رقم 12360 لسنة 2014 جنايات مركز مغاغه (قتل عمد) المقيدة برقم 722 لسنة 2014 كلى شمال ...Wed, 03 May 2017 10:15:59 GMT
-
الداخلية: بدء تحصيل باقي رسوم رحلة حج القرعة
قررت وزارة الداخلية بدء تحصيل باقى رسوم الحج من الفائزين بقرعة الحج لهذا العام إعتبارًا من الثلاثاء 2/5/2017 حتى الخميس 11/5/2017 – وقد تم تحديد تلك الرسوم بمبلغ وقدره 24650 ...Wed, 03 May 2017 09:43:17 GMT
-
بأمر القضاء.. برلمان الكويت لن يُحل
رفضت المحكمة الدستورية العليا بالكويت، الأربعاء 3 مايو/أيار 2017، طعوناً على مرسوم الدعوة لانتخابات مجلس الأمة (البرلمان) الحالي، وقضت بصحة الانتخابات. ويُبدد الحكم ...Wed, 03 May 2017 09:31:25 GMT
-
خطير.. «ولاية سيناء» يرصد رجال سياسة وقضاة لاغتيالهم
واصلت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المحامي العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، التحقيقات في القضية المعروفة إعلامياً “بتفجير الكنائس”، والتى تضم عدداً من ...Wed, 03 May 2017 07:15:58 GMT