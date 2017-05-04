وجه المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة مدير مديرية التربية والتعليم بالتنسيق مع كل من مديرية الأمن ورؤساء الأحياء لتأمين المدارس الموجود بها لجان امتحانات نهاية العام الدراسي للشهادات العامة وعدم السماح بوجود أي سيارات أو اشغالات أو باعة جائلين في محيط المدارس، وتكثيف حملات النظافة حولها حرصاً على راحة وسلامة الطلاب.

كما شدد المحافظ على مدير مديرية التربية والتعليم بضرورة تجهيز كافة اللجان وتوفير الأعداد اللازمة من المراقبين، ومراجعة النظافة العامة داخل المدرسة وتوفير سبل الراحة والتهوية الجيدة للطلاب لتمكينهم من أداء امتحاناتهم في مناخ ملائم، بالإضافة إلى توفير الرعاية الطبية الكاملة وأدوات الإسعاف السريع بكل لجنة، ومراجعة وسائل الدفاع المدني.

وصرحت فاطمة خضر مدير مديرية التربية والتعليم بأن امتحانات الشهادة الابتدائية ستبدأ يوم الأحد القادم الموافق وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 11 مايو الحالي ، حيث سيؤدي الطلاب في اليوم الأول امتحان اللغة العربية يليه امتحان الرياضيات والتربية الدينية ثم امتحان العلوم يعقبه الدراسات الاجتماعية وفي اليوم الاخير يؤدي الطلاب امتحان اللغة الأجنبية.

وأشارت مدير المديرية إلى أنه تم التنبيه على مديري المدارس بضرورة توفير الجو المناسب للطلاب بعيدا عن القلق والإزعاج ، كما تم التنبيه على مديري الإدارات التعليمية والمختصين بوضع أسئلة الامتحانات بأن تكون الأسئلة شاملة لجميع أجزاء المنهج ومتدرجة وتراعى الفروق الفردية بين الطلاب .