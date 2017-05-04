استقر الجهاز الفنى للمنتخب الأول بقيادة الأرجنتينى هيكتور كوبر، على استدعاء 9 لاعبين خلال معسكر الفريق في شهر يونيو المقبل؛ استعدادا لمواجهة منتخب تونس أحد أيام 10 و11 و12 يونيو المقبل في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام عام 2019 في الكاميرون.

واللاعبون التسعة المقرر استدعاؤهم لمواجهة تونس، هم محمد صلاح (روما الإيطالى)، ومحمد الننى (أرسنال الإنجليزى)، ورمضان صبحى (ستوك سيتى الإنجليزى) وتريزيجيه (موسكورن البلجيكى)، وعمرو وردة (باوك اليونانى) وسام مرسي (ويجان الإنجليزى) ومحمد عبد الشافى (أهلي جدة السعودى) وأحمد المحمدى (هال سيتى الإنجليزى)، وكريم حافظ (لانس الفرنسى).

يذكر أن هيكتور كوبر حدد 4 يونيو المقبل، موعدًا لانطلاق معسكر المنتخب الأول بمدينة برج العرب في الإسكندرية استعدادًا لمواجهة تونس.