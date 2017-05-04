بدأت في فنلندا ، اليوم الخميس، محادثات بين وزيري الخارجية الروسي سيرجي لافروف والفنلندي تيمو سويني ، تتركز على قضايا جدول الأعمال الثنائي والوضع الأمني في بحر البلطيق والنزاع في شرق أوكرانيا والوضع الراهن في شبه الجزيرة الكورية.

وقال لافروف ، نقلا عن وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية ، اليوم:” اعتقد أن تواصلنا الحالي مفيد جدا، وهو يسمح بالحفاظ على وتيرة تطوير علاقاتنا، تلك الوتيرة التي حددها اجتماع الرئيسين لدينا في ارخانجيلسك. بالإضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، والتي هي غنية للغاية، يغطي حوارنا دائما قضايا السياسة الدولية، بما في ذلك مسألة الأمن في المنطقة الأوروبية الأطلسية وفي منطقة بحر البلطيق”.

وأضاف:”في هذا الصدد، توجد هناك مبادرة معروفة لرئيس فنلندا، ساولي نينيستو، ويمكننا أن ننظر إلى كيفية ترويجها”.

ومضى لافروف:”بالطبع، نحن منفتحون على تبادل وجهات النظر حول كافة القضايا، التي أصبحت تثير اليوم المجتمع الدولي بشكل أكبر: الأزمة السورية والمشاكل التي تعاني منها منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ، والوضع في أوكرانيا، وضرورة تنفيذ اتفاقات مينسك، والمشكلة النووية في شبه الجزيرة الكورية وعدد كبير من القضايا الأخرى”.

من جانبه لفت وزير الخارجية الفنلندي إلى أنه يتوقع مناقشة العلاقات الثنائية والمسائل الإقليمية والوضع الرهن في العالم، مشيرا:”سننظر في الوضع في أوكرانيا وسنتحدث عن شبه الجزيرة الكورية”.

ويقوم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ، اليوم الخميس، بزيارة عمل إلى فنلندا بدعوة من نظيره الفنلندي، حيث أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في وقت سابق أنه من المقرر أيضا أن يلتقي لافروف مع رئيس فنلندا ساولي نينيستو.