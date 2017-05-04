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ماكرون: انتخبوني حتى لا نصبح مثل أميركا
وزير الاقتصاد الفرنسي إيمانويل ماكرون

ماكرون: انتخبوني حتى لا نصبح مثل أميركا

2017-05-04 13:52:35
وكالات

فريق حملة مرشح الرئاسة الفرنسي الوسطي إيمانويل ماكرون، لديه رسالة أخيرة يوجهها: لا تريدون أن تصبحوا مثل الولايات المتحدة أو بريطانيا؟ إذن اذهبوا إلى مراكز الاقتراع واتخذوا القرار الصائب.
وقبل 3 أيام من جولة الإعادة المرتقبة، الأحد، بين ماكرون ومنافسته اليمينية المتطرفة مارين لوبان، نشر فريق ماكرون مقطعا مصورا على تويتر يظهر فيه مواطنون أميركيون وبريطانيون يعربون عن ندمهم بشأن تصويتهم لصالح دونالد ترامب والخروج من الاتحاد الأوروبي.

المقطع القصير ينتهي برسالة واضحة “هذا الأحد، سيتعين أن تتخذ فرنسا القرار. الأسوأ ليس مستحيلا”.

وتشير أحدث استطلاعات الرأي إلى أن ماكرون الموالي للاتحاد الأوروبي يتقدم بقوة على منافسته اليمينية المتطرفة قبل تصويت الأحد. وتريد لوبان تطبيق إجراءات الحماية إذا ما انتُخبت، كما قالت إن الاقتصاد البريطاني استفاد من التصويت على الخروج من الكتلة الأوروبية.

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