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ردا على «البيان البرلماني».. رئيس «حدائق حيوان»: لا توجد حالات انتحار
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ردا على «البيان البرلماني».. رئيس «حدائق حيوان»: لا توجد حالات انتحار

2017-05-04 14:08:23
محيط - خالد الريس

نفى الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، ما ذكر حول “انتحار الحيوانات بحديقة الحيوان بالجيزة بسبب سوء التغذية وتحويل بعض المناطق داخل الحديقة لمناطق سكنية”، معتبرا هذا ” غير علمي ومخالف للواقع” – على حد قوله.
وقال رجائي من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح دريم” على قناة “دريم” الفضائية اليوم الخميس: “لا توجد حيوانات نفقت منذ عام بالحديقة”، مؤكدا أن خبراء من منظمات دولية قد أشادوا بجودة حديقة الحيوان.
وانتقد البيان البرلماني المقدم من أحدى العضوات البرلمانيات الذي يؤكد الحالة السيئة لحديقة الحيوان حيث اعتبره “يسيء لمجهود العاملين”، مشيدا بخبرات ومجهودات فريق العمل المسئولين بالحديقة.
وأضاف أن الحيوانات بصحة جيدة وليست مصابة بأي أمراض وبائية، موضحا أن مخصصات أغذية الحيوانات بالموازنة المالية تبلغ حوالي 8 مليون جنيه.
وتابع قائلا : “الحديقة أثر كبير وهي جزء من تاريخ مصر مثل الأهرامات”، داعيا النائبة البرلمانية زيارة الحديقة لتفقد أحوال الحديقة.
وكانت النائبة البرلمانية منى منير قد تقدمت ببيان عاجل بالجلسة العامة لمجلس النواب أمس تشير فيه إلى سوء حالة حديقة الحيوان بالجيزة، وأكدت وجود “حالات انتحار بين الحيوانات نتيجة سوء التغذية”

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