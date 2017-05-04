الضرب بيد من حديد ضد شركات إلحاق «العمالة» بالخارج2017-05-04 13:41:28
أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إلغاء وإيقاف نشاط 11 شركة، من مزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، لمخالفتها أحكام قانون العمل، والقرارات الوزارية المنفذة له.
وفى نفس الوقت تم- وفقًا لبيان اليوم الخميس- رفع الإيقاف عن نشاط شركة، وإعادة مزاولة أخرى للعمل، بعد زوال أسباب الوقف.
وأوضح الوزير، أن الشركات التى تم إلغاء نشاطها شملت “البيارق” ترخيص رقم (987)، “المنارة” ترخيص رقم (1004)، “الشبل” ترخيص رقم (989)، “التميز” ترخيص رقم (580)، “جلوبال مان باورسرفيس” ترخيص(592)، و”مجموعة المستقبل” ترخيص رقم (974).
وقال: إنه تم إيقاف نشاط 5 شركات: “روافد الخليج” ترخيص رقم (964)، “أم أي ايجيبت” ترخيص رقم (532)، “عيون السيح” ترخيص رقم (844)، “دانه النخبة” ترخيص رقم (746)، ونيوتايم” ترخيص رقم “1187”.
وأشار “سعفان” إلى رفع الإيقاف عن شركة “حسام” ترخيص رقم (677)، فضلا عن إعادة مزاولة نشاط شركة “الطويل جروب” ترخيص رقم (770)، وذلك لزوال أسباب الوقف.
ونوه إلى أن القانون حدد شروط إلغاء الترخيص عند ثبوت بعض الحالات، كفقد الشركة شرط من شروط الترخيص، أو تقاضى أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام قانون العمل، حيث نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالى راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص، او عدم التقدم للتجديد.
وأضاف أن القانون أعطى الحق للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا إذا نسب إليها أى من الحالات السابقة لحين الفصل فى مدى ثبوت تلك الحالات أو حين زوال المخالفة.
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