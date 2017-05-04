بروتوكولات تعاون بين جامعة المنوفية وعدد من نظرائها العربية

وافق مجلس جامعة المنوفية في جلسته التي عقدت اليوم الخميس على توقيع بروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم بين الجامعة وكل من جامعة محمد الخامس بالمغرب وجامعة الزرقاء بالأردن وجامعة الخرطوم بالسودان.

وأوضح الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنوفية في تصريح له أن البروتوكولات مع الجامعات الشقيقة تتضمن الاتفاق على تبادل الخبرات حول البرامج الدراسية واللوائح الإدارية والموارد البشرية والخطط الاستراتيجية وتبادل الزيارات بين المسئولين والباحثين والطلبة وتبادل المنشورات والمعلومات والمشاركة في المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية والتعاون في تنفيذ أنشطة مشتركة والتعاون المشترك لنشر قيم الحوار وثقافة الإسلام.

ومن جانبه قال المستشار الإعلامي للجامعة الدكتور أسامة مدني إن المجلس وافق أيضا على إنشاء مركز الخدمة العامة بكلية التربية الرياضية كوحدة ذات طابع خاص لها الاستقلال الفني والمالي والإداري ليتم مخاطبة المجلس الأعلى للجامعات ووزارة المالية في هذا الشأن.

كما وافق المجلس على الكشف الطبي علي جميع طلاب الدراسات العليا بالجامعة للكشف المبكر عن فيروس سي على أن تكون استمارة الكشف الطبي متطلب أساسي لالتحاق طالب الدراسات العليا وقبول أوراقه بالكلية.