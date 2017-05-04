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700 سائح يزورون معبد كوم أمبو بأسوان
اسوان

700 سائح يزورون معبد كوم أمبو بأسوان

2017-05-04 13:36:02
وكالات

شهد معبد كوم امبو بمحافظة أسوان حضورا سياحياً كبيراً ووصل عدد السائحين الذين زاروه أمس الى نحو 700 سائح.

وصرح نصر سلامة مدير عام أثار أسوان والنوبة بأن السائحين كانوا من عدة جنسيات وعلى الأخص من الصين واليابان وروسيا.

وأكد أن الأعداد الكبيرة التى زارت المعبد أمس توضح استقرار الأوضاع الامنية فى مصر وتبعث برسالة للعالم أن مصر آمنة.. مشيرا إلى أن هذه الاعداد تبشر بموسم قادم يشهد المزيد من التدفقات السياحية لمصر.

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