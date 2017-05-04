نقل مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري إلى ملعب السلام

أرسلت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم اخطارا رسميا لناديي الزمالك والمقاولون العرب يفيد بنقل مباراة الفريقين من ملعب إستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر إلى ملعب استاد السلام.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الأسبوع الثامن والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز المصري لكرة القدم.

ويمتلك الزمالك 48 نقطة في المركز الثالث لترتيب فرق الدوري الممتاز لكرة القدم، بينما يمتلك المقاولون العرب 34 نقطة في المركز الـ 11 .