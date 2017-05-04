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سانت كاترين تستقبل 387 سائحاًً من مختلف الجنسيات
دير سانت كاترين

سانت كاترين تستقبل 387 سائحاًً من مختلف الجنسيات

2017-05-04 13:33:29
وكالات

وصل إلى مدينة سانت كاترين خلال الساعات الـ24 الماضية، 387 سائحا من مختلف الجنسيات منهم 255 سائحا هنديا.

وصرح مصدر مسئول بقطاع السياحة بجنوب سيناء، اليوم الخميس، بأن السائحين زاروا دير سانت كاترين، الذي يحتوي على الكنيسة الكبرى وكنيسة العليقة المقدسة وكنيسة الجماجم والمسجد الفاطمي ومتحف الدير ومحمية سانت كاترين وقبر النبي صالح وجبل موسى وجبل المناجاة ومنطقة وادي حبران، التي تضم نقوشا سيناوية قديمة وجبل عباس ومنطقة جبل الصناع، التي تضم العديد من الآثار الإسلامية.

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