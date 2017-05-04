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أردوغان: عرضت علي بوتين صورا لعسكريين روس في عفرين شمال سوريا
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

أردوغان: عرضت علي بوتين صورا لعسكريين روس في عفرين شمال سوريا

2017-05-04 13:45:14
وكالات

  قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس إنه سلم نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال محادثاتهما في منتجع سوتشي، صورا لعسكريين روس في عفرين بشمال سوريا إلى جانب مقاتلين أكراد.

وأوضح أردوغان في تصريحات للصحفيين على متن طائرة أقلته من سوتشي إلى الأراضي التركية: “لدينا مثل هذه الصور فقدمتها لبوتين” ؛ وذلك وفقا لما أوردته قناة “روسيا اليوم” .

وتابع أردوغان أن الرئيس الروسي تعهد بدراسة هذه الصور وقال “من المستحيل أن يتورط عسكريون روس في مثل هذه الأشياء”.

يذكر أن أردوغان قد عبر عن استيائه من عمل العسكريين الروس والأمريكيين إلى جانب مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا .

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