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فجر السعيد تهنئ «الرئيس الأسبق»: «عيد ميلاد مبارك»
فجر السعيد مع مبارك

فجر السعيد تهنئ «الرئيس الأسبق»: «عيد ميلاد مبارك»

2017-05-04 13:30:35

هنأت الكاتبة الكويتية، فجر السعيد، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بعيد ميلاده الـ89، واصفة إياه بـ”العيد المبارك”.

وكتبت “السعيد”، في تغريدة عبر صفحتها بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الخميس: “كل عام والرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، بخير.. عيد ميلاد مبارك”.

يذكر أن الرئيس الأسبق مبارك، وُلد في 4 مايو 1928، وتنحى يوم 11 فبراير 2011، عقب ثورة 25 يناير.

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