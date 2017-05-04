هنأت الكاتبة الكويتية، فجر السعيد، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بعيد ميلاده الـ89، واصفة إياه بـ”العيد المبارك”.

وكتبت “السعيد”، في تغريدة عبر صفحتها بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الخميس: “كل عام والرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، بخير.. عيد ميلاد مبارك”.

يذكر أن الرئيس الأسبق مبارك، وُلد في 4 مايو 1928، وتنحى يوم 11 فبراير 2011، عقب ثورة 25 يناير.