نواب يبحثون تقديم خدمات التضامن للمواطنين في لقاء مع غادة والي2017-05-04 13:26:43
اجتمعت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي بعدد من أعضاء مجلس النواب بمقر الوزارة، وتم استعراض جميع طلبات النواب وتم بحث تلبية ما هو متاح منها لخدمة المواطنين في دوائرهم.
وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الخميس - أنه حضر الاجتماع كلٍ من النائبة أمل زكريا قطب عن دائرة قطاع غرب الدلتا بمحافظة البحيرة، والنائب برديس سيف الدين عن دائرة الواحات الداخلة والفرافرة والبلاط، والنائب جمال محمد آدم عن دائرة قسم الواحات الخارجة مركز باريس وكذلك النائب داود سليمان محمد عن دائرة قسم الواحات الخارجة مركز باريس، والنائب وجيه حسين أباظة عن دائرة قطاع شرق الدلتا بمحافظ الشرقية والنائبة هانم حسن أبو الوفا عن دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد بمحافظة المنيا والنائب محمد زكريا محي الدين عن دائرة قطاع القاهرة ووسط وجنوب الدلتا بمحافظة القليوبية، والنائب الدكتور عمرو أحمد محمد عبد العليم عن دائرة دسوق وقلين بمحافظة كفر الشيخ.
وشارك في الاجتماع من الوزارة المستشار السياسي الدكتور محمد درويش والمستشار القانوني أحمد الشحات والجمعيات عصام العدوي إضافة إلى وكيل الوزارة ورؤساء الإدارات المركزية بالوزارة.
وناقش الأعضاء موضوعات تخص مديونية شركات عامة لدى التأمينات وقد وجهت الوزيرة بدراسة إمكانية التيسير على الشركة في سداد المديونية على عدة سنوات وبما يتوافق مع صحيح القانون.
كما تمت مناقشة برنامج تكافل وكرامة وسبل التظلم ومراجعة الاستحقاق بالنسبة لعدد من الحالات، وكذلك السرعة في تفعيل كروت الفيزا للمستفيدين في بعض المناطق التي تم تسليم الكروت بها.. كما تمت مناقشة قضية تطوير الحضانات بالمحافظات وخاصة الوادي الجديد ومشاركة المجتمع المدني في عملية التطوير.
وحول طلب كراسي متحركة لجمعيات في محافظة البحيرة والوادي الجديد، أوضحت الوزيرة أنه سيتم توفير كراسي متحركة لجمعيات في المحافظتين لتسليمها لذوي الإعاقة بعد إجراء بحث اجتماعي وفور استيفاء المستندات اللازمة من طرف المستفيدين.
وشكر النواب الحاضرون الوزيرة على التواصل المستمر معهم والإجابة على جميع استفساراتهم بما يخدم المواطنين في دوائرهم المختلفة.
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