قال وزير التموين علي مصيلحي، إن اجتماعه مع رئيس الوزراء اليوم كان لوضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بمشروع العربات المبردة وهو مشروع بين صندوق تحيا مصر وتوفير السلع من خلال الشركة القابضة، مشيرًا إلى أن هذا المشروع سيعمل على توفير السلع في المناطق الأكثر احتياجاً .

وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء أنه سيتم عرض النتائج النهائية للمشروع على رئيس الوزراء يوم الخميس القادم سواء فيما يتعلق بالعربة الـ ١.٥ مليون طن والـ ٥ ملايين طن، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق على كم السلع التى سيتم طرحها وذلك بحضور ممثلين عن الصندوق الاجتماعي وتحيا مصر.

وأكد “مصيلحي” أنه تم التأكيد على انتهاء الصندوق الاجتماعي من تقديم الضمانات الشباب المتقدمين وأهمها أن يكون الشاب قادرًا على العمل وسداد الأقساط لافتاً إلى أنه تم إنهاء استخراج التصاريح مع وزارة الداخلية فيما يتعلق بالعربات الـ 5 أطنان وجار استخراج التراخيص الخاصة بالـ ١.٥ طن.

وأوضح الوزير أنه سيتم تسليم العربات وبدء العمل قبل شهر رمضان وستكون مكثفة في المناطق الأكثر احتياجا وسيكون هناك خطوط سير للعربات ومقسمة الى ٢٥٠ عربة ٥ أطنان تقدم لهم ١٠٥ شركات السلع وتضم كل شركة ٣ شباب و٥٠٠ عربة ١.٥ طن وجار حصر الشباب الذين تقدموا للاستفادة من المشروع.

وقال وزير التموين إنه تم توفير الاعتمادات المالية اللازمة لأكثر من ٥٠٪‏ من السلع الأساسية اللازمة من معدل الاستهلاك الشهري خلال شهر رمضان وبعض السلع تصل إلى ١٠٠٪‏ ومنها اللحوم والأسماك وجار تدبير كل الطلبات .

وأضاف أن الاستعدادات تشمل أيضا معرض “أهلا رمضان” حيث تم الاتفاق مع كافة الموردين للسلع وتم تحديد الأماكن الخاصة بالتواجد للمعرض وتشمل أرض المعارض وعواصم المحافظات والمراكز الرئيسية وتضم أكثر من ١١٠ مواقع منهم ١١ موقعاً بالقاهرة بخلاف المركز الرئيسي و١٠ مواقع بالجيزة بخلاف المركز الرئيسي .

وأوضح أن هذه المعارض تتم بالاتفاق مع الشركات المنتجة وسيتم عرض السلع الأساسية في رمضان بسعر الحملة أو أقل من سعر الجملة حيث تتحمل الحكومة تكاليف الأماكن والنقل وبالتالي المنتج لا يتحمل تكاليف أكثر والسلع سيكون مدوناً عليها السعر على ان تبدأ المعارض من ١٩ مايو تستمر ١٠ أيام حتى يتمكن المواطنون من الحصول على السلع الأساسية قبل شهر رمضان الكريم .

وأكد أن هناك أولوية واهتماماً بتوفير أكبر قدر من السلع الأساسية ونشر المنافذ الثابتة والمتحركة للسلع تحقيقا للعدالة الاجتماعية.

وعن موسم القمح كشف مصيلحي أنه تم استلام 500 ألف طن قمح حتى الآن وان معدل الانتاج سيظل مرتفعا حتى 15 مايو وينخفض بعدها ومستمرون في استلام القمح حتى حتى 15 يوليو، متوقعا ان يتم استلام أكثر من 4 ملايين طن قمح.