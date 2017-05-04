نعى فضيلة الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية، الأمير مشعل بن عبدالعزيز آل سعود رئيس هيئة البيعة بالمملكة العربية السعودية الذي وافته المنية عن عمر يناهز الـ93 عامًا، وهو شقيق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين.

وتقدم مفتى الجمهورية - في بيان اليوم الخميس - بخالص العزاء والمواساة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولحكومة وشعب المملكة الشقيق، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله الصبر والسلوان، “إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ”.

وكان الديوان الملكي في المملكة العربية السعودية قد أعلن عن وفاة الأمير مشعل بن عبد العزيز آل سعود مساء الأربعاء، وجاء في بيان صدر عن الديوان الملكي السعودي إن الأمير مشعل بن عبد العزيز آل سعود سيدفن اليوم الخميس في مقبرة المسجد الحرام في مكة المكرمة.