 Moheet on google
الخميس 4 مايو 2017 03:46 مساءً
روابط سريعة
"أستانا 4" يطالب الضامنين بمساعدة الجيش السوري ضد داعش
محادثات استانا ـ كازاخستان ـ الازمة السورية‎

"أستانا 4" يطالب الضامنين بمساعدة الجيش السوري ضد داعش

2017-05-04 15:12:25
متابعات

أكد بيان أستانة 4 الخاص بسوريا، أنه تم الاتفاق على مناطق تخفيف التصعيد الـ4 في سوريا، لافتا إلى أنه على الضامنين في سوريا استكمال تعريف خرائط مناطق تخفيف التصعيد الأربع بحلول 22 من شهر مايو الجاري.

وأضاف البيان الذي عرضته فضائية “سكاي نيوز عربية”، اليوم الخميس، أنه على الضامنين أيضا مساعدة الجيش السوري والمعارضة على مواصلة محاربة تنظيمي داعش والنصرة، فيما تم التأكيد على عقد جولة جديدة من المفاوضات السورية في أستانة منتصف يوليو المقبل.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3