أكد بيان أستانة 4 الخاص بسوريا، أنه تم الاتفاق على مناطق تخفيف التصعيد الـ4 في سوريا، لافتا إلى أنه على الضامنين في سوريا استكمال تعريف خرائط مناطق تخفيف التصعيد الأربع بحلول 22 من شهر مايو الجاري.

وأضاف البيان الذي عرضته فضائية “سكاي نيوز عربية”، اليوم الخميس، أنه على الضامنين أيضا مساعدة الجيش السوري والمعارضة على مواصلة محاربة تنظيمي داعش والنصرة، فيما تم التأكيد على عقد جولة جديدة من المفاوضات السورية في أستانة منتصف يوليو المقبل.