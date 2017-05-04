شهد اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب، اليوم الخميس، مشادة كلامية بين نائبين، بعد اتهام النائب السيد حسن موسى، وكيل اللجنة، لقوانين الإصلاح الزراعى بأنها السبب الرئيسى فى خلل المنظومة.

وأضاف “حسن” خلال اجتماع اللجنة: “الله يخرب بيت الإصلاح الزراعى، فتت الحيازات الزراعية”، فقاطعته النائبة جواهر الشربينى قائلة: “بس كان عندهم مسؤولية”، ليرد عليها وكيل اللجنة: “مسؤولية إيه؟ دول ضيعوا الدنيا”.

من جانبه، قال النائب فتحى قنديل، موجها حديثه لوكيل اللجنة: “انت بالذات ما تتكلمش، الأرض اللى عندك كتير، أبوك كان إقطاعى، والمفروض تسقط عضويتك، وجمال عبدالناصر خط أحمر”، فرد عليه وكيل اللجنة: “تعرف إنت إيه عن عبد الناصر؟ أنا عشت زمنه”، ليتدخل النائب محمد زكريا محيى الدين، لتهدئة الموقف، وقال ضاحكا: “مش هنقعد نتكلم فى التاريخ، خلونا فى موضوع اللجنة”.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، المنعقد الآن لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن مشكلات مزارعى الموالح، نتيجة تراجع مصر عن مركزها المتقدم فى الإنتاج والتصدير.