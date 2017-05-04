قال علماء أمريكيون إن الضغوط يمكن أن تتراكم على الإنسان بكل الأشكال والصور, سواء من خلال وقوع أحداث مؤسفة في حياته, مثل فقدان وظيفة أو إنهاء علاقة زواج, أو ببساطة من خلال تراكم المتاعب اليومية العادية حتى يصل الإنسان إلى نقطة عدم العودة.

ووفقا لأحدث الدراسات فإن الإنسان يشعر بالتوتر والضغط العصبي عندما يختل إحساسه بالتوازن ويحتاج جسمه إلى الاعتماد على موارده الداخلية لاستعادة التوازن, ولكن عندما تصل الضغوط إلى الحد الذي يصل فيه الإنسان إلى استنفاد موارده الداخلية وفقدان القدرة على التعامل, يكون قد وصل إلى تلك النقطة الفسيولوجية والنفسية الفاصلة والمعروفة باسم الإجهاد الزائد.

وفي حين أن بعض الباحثين قد طرحوا منذ فترة طويلة ضرورة تشخيص الإجهاد الزائد بصورة رسمية, إلا إنه كان من الصعب إيجاد علامات تشخيص واضحة حتى الوقت الحالي.

ويعتقد الباحثون أنه مع مزيد من الدراسات البحثية,قد يصبح من الممكن تحديد الأعراض الرئيسية للإجهاد بحيث يتنبه العاملون في مجال الرعاية الصحية لخطورة حالة المرضى , و بالتالي توفير العلاج في الوقت المناسب.