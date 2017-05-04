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مسئول عسكري عراقي: انطلاق عملية تطهير أجزاء من صحراء الأنبار الغربية

مسئول عسكري عراقي: انطلاق عملية تطهير أجزاء من صحراء الأنبار الغربية

2017-05-04 13:49:03
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أعلن قائد عمليات الأنبار اللواء الركن محمد الفلاحي، اليوم الخميس ، بدء عملية عسكرية تطهير أجزاء من صحراء الأنبار الغربية .

وقال الفلاحي - وفقا لقناة “سكاي نيوز” الإخبارية: “إن لواء قيادة عمليات الأنبار وفوجين من حماية الطرق الخارجية في شرطة الأنبار ، انطلقوا في عملية عسكرية لتطهير الصحراء الواقعة ، بدءا من شمال منطقة الـ160كم غرب الرمادي، وصولا إلى منطقة الـ170كيلو الغربية”.

وأضاف القائد العسكري العراقي أن هناك عملية عسكرية قريبة أيضاً سوف تنطلق لتطهير الصحراء المحيطة بمدينة الرطبة (310 كم غرب الرمادي)، بمشاركة القطعات الأمنية بالجيش والشرطة والحشد العشائري أيضا .

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