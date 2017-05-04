تلقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، تقريرًا بشأن إنجازات قطاع الري في نطاق محافظة أسيوط.

ووفقًا للتقرير، فقد نفذت الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة أسيوط حزمة من المشروعات المائية خلال العام المالي 2016 /2017 تضمنت أعمال تطهيرات ونزع حشائش لمجري ترع (تفاتيش ” بحري ، قبلي ، شرق ” أسيوط ) بأطوال إجمالية تبلغ (3508) كيلو مترات وذلك باستثمارات إجمالية بلغت 14 مليون جنيه.

وتخدم هذه التطهيرات مساحة 302 ألف فدان، إضافة إلى إنشاء 2 كوبري بتكلفة بلغت 500 ألف جنيه، علاوة على تنفيذ أعمال إحلال وتجديد وصيانة بدالات وصولات وهدارات وبوابات وأفمام ترع على كل من ترعة على مصرف البداري الرئيسي بتكلفة إجمالية 392 ألف جنية لخدمة مساحة 3000 فدان.

من جانبه، أكد المهندس هاني دعبس رئيس قطاع الري أن خطة الوزارة في نطاق المحافظة خلال العام المالي الحالي تستهدف تنفيذ العديد من الأعمال وتشمل أعمال التطهيرات ونزع الحشائش وذلك باستثمارات تصل إلى 15 مليون جنيه وذلك لخدمة زمام وقدره 302 ألف فدان.