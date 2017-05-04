قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا يجوز للطلاب الإفطار فى نهار رمضان بسبب الامتحانات.

وأجاب أمين الفتوى خلال تقديمه برنامج ” فتاوى الناس” على سؤال لمتصلة قالت فيه: “بنتي في الصف الثالث الثانوي والامتحانات في رمضان ويصيبها رعشة ودوخة أثناء الصيام، فهل يجوز لها الفطر من أجل الامتحانات؟.

وأوضح: إذا كانت ابنتك على هذا الحال فلا يجوز لها الفطر، وللعلم لا يجوز للطالب الإفطار في رمضان بسبب الامتحانات الا في حالة الضرورة القصوى وبتعليمات من الطبيب بحيث لو صام في تلك الفترة قد يترتب عليه مضاعفات صحية او تؤثر على تركيزه في الامتحان.