قضت محكمة النقض فى الطعن المقدم من المتهمين فى قضية أحداث عائلتى “الهلايل” و”الدابودية” فى أسوان، بعدم جواز الطعن شكلاً بالنسبة لكل من رمضان عبدالواحد وميسرة هلال وصيام وعثمان كابوش وياسمين مصطفى وسيف أبو القاسم وعبدالله عارف وطه عارف ومحمد رمضان ومحمود أحمد ومحمود حسين الدابودي وإبراهيم أبو بكر وأحمد درديري ومحمد مصطفى وعلى محمود ومنصور طه وسيد بحر ورمضان حسن.

كما قضت بعدم قبول الطعن من النيابة العامة شكلاً.

وقضت بقبول عرض النيابة العامة في القضية والطعون المقدمة من باقي المطعون عليهم شكلا وفي الموضوع بالإعادة.

صدر القرار الحكم من دائرة الخميس أ برئاسة المستشار عادل الشوربجي وعضوية المستشارين أبو بكر البسيوني ومحمد عبده وأشرف المصري وأحمد مصطفى وهشام أبو علم وخالد القضابي ونبيل الكشكي وحسام الدين بدوي وجمال مصطفى ومحمد أباظة وسكرتارية أيمن كامل وحسام خاطر وسيد رجب.

وأوصت نيابة النقض في الجلسة الماضية بإلغاء أحكام الإعدام والسجن الصادرة ضد المتهمين.

واستند دفاع المتهمين في طعنه لعدة نقاط قانونية، زعم أنها كفيلة لإلغاء حكم الإدانة الصادر ضدهم من محكمة جنايات قنا والقضاء بإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة مغايرة، على رأسها الفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب، والخطأ في تطبيق القانون.

وأصدرت محكمة جنايات قنا فى 7 يونيو الماضى، حكما بإعدام 26 متهما لإدانتهم فى أحداث عائلتى “الهلايل” و”الدابودية” التي شهدتها محافظة أسوان، وأسفرت عن مقتل 28 شخصا، وعاقبت 21 متهما بالسجن المؤبد، و3 متهمين بالسجن 15 عامًا، و10 متهمين بالسجن 3 سنوات، و3 متهمين بالسجن 10 سنوات، وحبس متهمين سنتين، كما برأت 100 آخرين.