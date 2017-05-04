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تأجيل إلغاء حظر النشر في «اغتيال النائب العام» لـ18 مايو
الشهيد المستشار هشام بركات‎

تأجيل إلغاء حظر النشر في «اغتيال النائب العام» لـ18 مايو

2017-05-04 12:42:45

أجلت الدائرة الأولى بهيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الخميس، الدعوى القضائية رقم 24296 لسنة 70، التي أقامها المحامي على أيوب، لإلغاء قرار حظر النشر في قضية تقرير رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة عن حجم الفساد في مصر، لجلسة 18 مايو الجاري.

وكان النائب العام المستشار نبيل صادق أصدر قرارا بحظر النشر فيما يخص تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن حجم الفساد في مصر، وكذلك التقرير الخاص باللجنة المشكلة من الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لتفنيد تصريحات المستشار هشام جنينة.

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