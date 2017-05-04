الآثار تعلن بث أول قناة إذاعية متحفية على "يوتيوب" من المنيا2017-05-04 12:43:08
بدأ متحف ملوي بالمنيا بث أول قناة اذاعية متحفية خاصة به على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب.
وأوضحت الهام صلاح رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار أن فكرة انشاء هذه القناة جاءت بهدف إبراز القيمة الأثرية والحضارية لمتحف ملاوي وما يحويه من مقتنيات وقطع أثرية هامة، بالاضافة إلى رفع الوعى الاثري لدى جمهور الشعب المصري من مختلف فئاته للتعرف على حضارته المصرية العريقة.
وقالت صلاح إن هذه الفكرة جاءت اجتهادا من شباب الاثريين والامناء العاملين بالمتحف ايمانا منهم بأنه أكثر الوسائل تأثيرًا في إيصال الأفكار والمعلومات وانتشارها بالصوت بطريقة ابسط واسهل للجمهور وكافة فئاته وخاصة من الشباب باعتبار اليوتيوب هو أحد وسائل التواصل الشبابية.
وأكدت أن الفكرة تقوم على اختيار أحد القطع الأثرية المعروضه داخل المتحف وشرحها بطريقة مبسطه وذلك عن طريق سرد التاريخ والحضارة المصرية للمشاهد من خلال قصص روائية يحكيها الجد للاحفاد، بالاضافة الى اختيار موضوعات من مناهج التاريج التى تدرس في المدارس المصرية بالمراحل الابتدائية وشرحها بطريقه تجذب الاطفال وتعرفهم على تارخ بلادهم.
وأضافت أن القناة في أول بث لها كان لها صدى جيد وتواصل عليها أكثر من 6000 مشاهد.
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