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ننشر أقوال «المصابين» في هجوم مدينة نصر
كمين مدينة نصر‎

ننشر أقوال «المصابين» في هجوم مدينة نصر

2017-05-04 12:39:51

استمع المستشار أحمد عاصى، مدير نيابة حوادث شرق القاهرة، برئاسة المستشار إسلام الجوهري رئيس النيابة، لأقوال المصابين في استهداف كمين مدينة نصر المتحرك.

وأكد المصابون فى تحقيقات النيابة أنهم أثناء وقوفهم فى الكمين فوجئوا بدخول المتهمين عليهم وبدأوا بضرب النار، وأشاروا الى أن الإرهابيين باغتوهم بالضرب.

وقامت عناصر مسلحة يستقلون سيارتين مساء الاثنين الماضي بالاقتراب من القول الأمني المتحرك أثناء مروره بميدان محمد زكي بطريق الواحة بتقاطعه مع الطريق الدائرى دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، وإطلاق النيران على القوات التي بادلتهم إطلاق الأعيرة النارية.

وأسفر ذلك عن استشهاد كل من النقيب محمد عادل وهبة السيد، من قوة إدارة تأمين الطرق بمديرية أمن القاهرة، والنقيب أيمن حاتم عبد الحميد رفعت من قوة مباحث قسم شرطة عين شمس، وأمين الشرطة شعبان محمد عبد الحميد من قوة إدارة تأمين الطرق بمديرية أمن القاهرة، وإصابة 6 من رجال الشرطة وتم نقل الجثامين والمصابين للمستشفى.

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