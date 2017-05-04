أكد اللواء محمد الشهاوي المدير الاقليمي لمركز القاهره للدراسات السياسيه والقانونيه أن أزمه البرلمان والسلطة القضائية مفتعلة والظروف الحالية فى البلاد لا تسمح بتعميق قوة هذا الخلاف فكلا السلطتين فى خندق واحد و يعملون لصالح الوطن، خاصة بعد أن صدق رئيس الجمهوريه على القانون و قام شيوخ القضاء الاجلاء بالتصديق و اختيار ثلاث مرشحين كما نص القانون و تم ارسالهم لرئيس الجمهوريه و هم بذلك انهو الازمه التى ينتظر اشعالها كثير من المتربصين فى الخارج و الداخل.

وأضاف في حواره ببرنامج “الشارع المصري” الذي يقدمه الاعلامي محمود عبد الحليم على قناة الحدث اليوم ان مجلس الشعب وظيفته التشريع و المراقبه و عندما يقوم بتشريع قانون للاطباء او المحاميين او اى فئه بالدوله و يعترضوا عليه فذلك معناه اننا لن نعمل ابدا و سندور فى دائره مفرغة.

و من جانبه اكد النائب جمال الشريف عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ان هناك طرق و اجراءات لصناعه القانون لتبرأ المشرع من اي شبهه ، لذلك طالبت اللجنه التشريعيه من رئيس مجلس النواب ان ينتدب اسم من القضاء كما تنص اللائحه داخل البرلمان و حتى يتحمل مسئوليه موافقته او رفضه ، ولكن ادارة المجلس لم تستجيب و هذا ما يجعلنا نسأل لماذا تم اصدار القانون، مشيرا الى انه علينا بمجلس النواب ان نحاسب انفسنا قبل ان يحاسبنا التاريخ و الشعب حتى لا نصبح ترزيه قانون كما اتهم غيرنا فيما سبق.