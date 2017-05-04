قال بيان صدر عن قصر بكنهجام في بريطانيا، الخميس 4 أبريل/نيسان 2017، إن الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث سيتوقف نهائياً عن ممارسة مهامه الرسمية في الخريف.

وأضاف البيان أن الملكة إليزابيث ستواصل تنفيذ برنامج ارتباطاتها بالكامل.

وكانت الملكة إليزابيث الثانية قد دعت بشكل مفاجئ جميع أفراد العائلة المالكة البريطانية وجميع الموظفين، للحضور فوراً للقصر الملكي، دون الإعلان عن السبب الصريح لذلك.

ومما زاد الأمر أهمية وغموضاً أن الملكة ووفقاً لكبير مساعديها قطعت إجازتها التي كانت تقضيها في قلعة وندسور بمناسبة عيد الفصح، ووجهت الإخطار بشكل عاجل، وهو ما أثار التكهنات بشأن هذه الدعوة المفاجئة وغير المألوفة. وفقاً لصحيفة الإندبندنت البريطانية.

وقالت صحيفة ميرور إن كبار مساعدي الملكة أمروا جميع الموظفين من المساكن الملكية في جميع أنحاء البلاد بالتوجه إلى لندن.

لكن مصدرمطلع تحدث لوكالة رويترز شريطة عدم الكشف عن هويته قال “لا سبب يدعو للقلق”، مضيفاً أن عقد اجتماعات تضم كل هذا العدد من العاملين يحدث أحيانا.

وانتشرت بعض الأخبار على الشبكات الاجتماعية تفيد بأن الاجتماع قد يتعلق بشيء خاص بالملكة إليزابيث أو زوجها الأمير فيليب، دوق أدنبرة، البالغ من العمر 95 عاماً.