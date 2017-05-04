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«القومية للأنفاق» تدرس نزع ملكية 300 محل بـ«القوة»
مترو الانفاق

«القومية للأنفاق» تدرس نزع ملكية 300 محل بـ«القوة»

2017-05-04 12:37:00

قال طارق أبو الوفا، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن الهيئة تدرس مع محافظة القاهرة، نزع ملكية 300 محل فى شارع 26 يوليو ومنطقة بولاق أبو العلا، الواقعة بمحيط المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، وذلك بالقوة الجبرية، بعد رفض أصحابها التفاوض.
وأضاف “أبو الوفا”، فى كلمته خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، المنعقد الآن، لمناقشة معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الهيئة القومية للأنفاق عن العام المالى 2016/ 2017، أنه سيتم تعويض أصحاب تلك المحلات بـ20 ألف جنيه للمتر للمالك، و7 آلاف للمستأجر.
وشدد رئيس الهيئة القومية للأنفاق فى كلمته، على ضرورة تسليم الموقع للمقاول قبل يوم 25 مايو المقبل، مؤكدا أن التنفيذ الفعلى ودخول الماكينات للمرحلة الثالثة من الخط الثالث سيتم خلال 60 يوما فقط من الآن.

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