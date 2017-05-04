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رخا أحمد: لهذا السبب زيارة السيسي إلى الإمارات مهمة
رخا أحمد حسن

رخا أحمد: لهذا السبب زيارة السيسي إلى الإمارات مهمة

2017-05-04 12:38:31
متابعات

أكد السفير رخا أحمد حسن، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، أن توقيت زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الإمارات، مهم للتشاور الدائم بين الدول العربية وخاصة في المرحلة الحالية التي يمر بها العالم العربي من إهدار مواردها البشرية والطبيعية.
وطالب في مداخلة هاتفية على شاشة “اكسترا نيوز”، أن يكون هناك تشاور مستمر بين الدول التي بينها توافق كبير مثل مصر والإمارات، مؤكدا أنه يساعد في إزالة الخلافات العربية ومكافحة الإرهاب ودعم التنمية، مُشيرا إلى الجهود المصرية الإماراتية، التي أدت إلى عقد لقاء مهم في القضية الليبية يجمع بين حفتر والسراج، بالإضافة إلى استمرار التشاور في الأزمة السورية.
واقترح، أنه يتفق قادة الدول العربية في قمتهم القادمة، على أن تتم الاستقبالات الأخوية فيما بينهم بدون سلامات جمهورية لأنه يجب عدم تضييع الوقت في السلام الجمهوري، مُشيرًا إلى أن دول الاتحاد الأوروبي، تبدأ المفاوضات فيما بينها بمجرد وصول الرئيس بالطائرة، مؤكدا أن ما يحدث نواحي شكلية ولكنها مهمة في توفير الوقت، ويقلل الخلافات وينشط الدبلوماسية الوقائية.

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