قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الدولة مهتمة بصناعتي الغزل والنسيج والحديد والصلب، حيث أنهما من الصناعاتات كثيفتي العمالة، وبالتالي ستعمل على حل أزمة البطالة في مصر، لافتا إلى أنه تم تكليف وزارة قطاع الأعمال بإدارة هذا الملف.

وأكد في حواره على شاشة “إكسترا نيوز”، اليوم الخميس، أن الدولة تعمل على دعم هذه الصناعات من خلال بعض الإجراءات منها زيادة المساحة المزروعة بالقطن، وإعداد شركات أجنبية تقاير لإعادة هيكلة آلات الغزل والنسيج في المصانع.

ولفت إلى أن قانون العمل الجديد يعمل على تحقيق التوافق بين طرفي العمل، مشيرًا إلى أن لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، أنهت كل المواد بعد بحث الملاحظات، وتم عمل جلسة حوار منذ أسبوعين، بحضور اتحادات عمال مصر والصناعات والمستثمرين والبناء والتشييد حتى يمكن الخروج بأفضل شكل ممكن للقانون.