للمرة الأولى مهرجان للتخلص من القمامة بالأقصر.. 19 مايو2017-05-04 12:38:59
تنظم مؤسسة رؤيتى للتنمية الشاملة والطفل أول مهرجان للتخلص من القمامة يوم 19 مايو بمركز شباب العوامية بالأقصربالتعاون مع مؤسسة أدم للتنمية الأنسانية صاحبة الفكرة والمشروع.
قالت عزة القاضي رئيسة المؤسسة إن الهدف من المهرجان الحفاظ على نشر ثقافة المحافظة على البيئة لدى الأطفال وكافة فئات المجتمع.
وأضافت ل “محيط” أن المهرجان يتضمن ورش عمل لفن إعادة تدوير المخلفات ومعرض لمخلفات تم إعادة تدويرها، كما سيتم عمل حملة لنظافة شوارع الأقصر، وايضا الإعلان عن افتتاح “زبالة ستور” لشراء المخلفات، كما يتضمن المعرض عرض أزياء من الورق وأكياس الشيبسى والقمامة.
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