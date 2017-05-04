شارابوفا: فيدرير أسطورة لا تقارن بأحد2017-05-04 12:27:32
رفضت نجمة التنس الروسية ماريا شارابوفا - العائدة للمشاركة في بطولات بعد انتهاء فترة إيقافها بسبب تعاطي المنشطات المحظورة - مقارنة نفسها بالأسطورة السويسرية والعالمية روجر فيدرير وعودته القوية والكبيرة بعد غياب ستة أشهر للإصابة، مؤكدة بأنه أسطورة لا تقارن بأحد أبدا.
ووصلت شارابوفا للدور قبل النهائي ببطولة شتوتجارت، الأسبوع الماضي في بطولتها الأولى بعد غياب 15 شهرا للإيقاف بسبب المنشطات، عندما شاركت ببطاقة دعوة في المسابقة الألمانية، وتحتل الحسناء الروسية المركز 262 عالميًا في تصنيف رابطة لاعبات التنس المحترفات.
وقالت ماريا شارابوفا -في تصريح صحفي، اليوم الخميس:”لا أستطيع مقارنة نفسي بالسويسري الاستثنائي روجر فيدرير، وسيكون هذا إطراء جميلا، وعودتي لعالم التنس بعد الإيقاف الطويل لا تقارن أبدا بعودته”.
وأضافت :”لقد حصد بطولة ماسترز أستراليا المفتوحة وبطولتي ماسترز إنديان ويلز وميامي بعد غياب 6 أشهر للإصابة، إنه أسطورة لا تقارن بأحد أبدا، وبكل تأكيد أريد حذو حذوه وكذلك بقية اللاعبين واللاعبات لأنه مثال مميز ورائع وإنه شيئ مميز أن يعود لقوته المعهودة بهذه الطريقة”.
واختتمت تصريحاتها قائلة :”أحب اللعب والبطولات الكبيرة والشهيرة، وبالطبع شاهدت بعض المباريات الكبرى خلال فترة إيقاف لكن ليس كثيرا، وجاهزة لتقديم كل ما في وسعي والسير صوب العودة بشكل تدريجي للمستوى المنتظر والمعهود”.
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