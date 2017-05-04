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رئيس أكاديمية الشرطة يشهد حفل ختام الدورة التدريبية الثامنة للضباط
أكاديمية الشرطة

رئيس أكاديمية الشرطة يشهد حفل ختام الدورة التدريبية الثامنة للضباط

2017-05-04 12:27:59
أ ش أ

شهد اللواء اللواء دكتور أحمد العمرى مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، الحفل الذى نظمته كلية التدريب والتنمية بأكاديمية الشرطة؛ لتخريج الدورة الثامنة للضباط المتدربين بها، بحضور اللواء طارق المراكبى مدير كلية التدريب والتنمية. يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على الإهتمام بالعملية التدريبية لمواكبة كافة المستجدات والمتغيرات التى تطرأ على الساحة الأمنية.

وتميزت الدورة - التى شهدت تدريب 535 ضابطاً على مستوى 21 معهداً تدريبياً- بالتنوع فى معطياتها التدريبية، وتحقيق أقصى استفادة ممكنه من تبادل الخبرات بين كافة المعاهد التدريبية التابعة فنياً لكلية التدريب والتنمية.

ومن جانبه، أكد رئيس أكاديمية الشرطة - فى كلمة له خلال الاحتفال- أن الأكاديمية تعطى المحور التدريبى أهمية خاصة، وتعمل دوماً على تطويره والوقوف على كل ما هو جديد فى برامجه ومناهجه، فى سبيل تنمية مهارات الضباط ورفع كفاءاتهم الميدانية، وإتخاذ زمام السبق فى مكافحة الجريمة ودحر الإرهاب، إنفاذاً للقانون فى إطار احترام حقوق الإنسان.

وقد تضمن الحفل عرض فيلماً تسجيلياً عن برامج التدريب والتعليم، من مواقف أمنية وتدريبات عملية تحاكى الواقع الأمنى للضباط المتدربين؛ وذلك قبل توزيع شهادات التميز والتقدير على أوائل الفرق التدريبية.

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