أكد السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن هناك عمق ومصالح استراتيجية متبادلة ومشتركة بين مصر ودول الخليج العربي، مشيرا إلى زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الإمارات.

وأشار هريدي من خلال لقائه ببرنامج “صباح الخير يا مصر” على القناة الأولى التابعة للتلفزيون المصري اليوم الخميس، إلى أن العالم العربي والشرق الأوسط وأفريقيا بها تحركات عديدة ومتقاطعة والدول الإقليمية والدولية تحصل “على نصيب الأسد بها” وتحدد إيقاع الأزمات، موضحا أن الصوت العربي “خافتا” تجاه الأزمات والملفات العربية المختلفة.

وأضاف أن زيارة الرئيس المصري في الإمارات تأتي في إطار الجهود الحثيثة لاستعادة الدور العربي تجاه الملفات والأزمات المختلفة، مؤكدا أن تفاقم الأزمات جاء نتيجة تغيب الدور العربي.

وأعلن أن العلاقات “العربية - العربية” تأثرت خلال الـ6 سنوات الماضية نتيجة التدخلات الدولية والإقليمية، موضحا أن القمم الثنائية بين مصر وبعض الدول العربية بتبعث برسالة ذات مدلول استراتيجي لقوى دولية وإقليمية.