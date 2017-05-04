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حزب الكرامة يعقد غدا مؤتمره العام السنوي‎
شعار حزب الكرامة

حزب الكرامة يعقد غدا مؤتمره العام السنوي‎

2017-05-04 12:23:08
أ ش أ

يعقد حزب الكرامة، مؤتمره العام السنوي غدا الجمعة، ووجه الحزب الدعوة لحضور المؤتمر إلى قادة العمل الوطني من كل التيارات السياسية والحزبية في مصر والوطن العربي.

ويناقش المؤتمر العام للكرامة إقرار الوحدة التنظيمية مع التيار الشعبي وتغيير اسم الحزب من (الكرامة) إلي (تيار الكرامة).

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