«التعليم» تستكمل تنفيذ مشروع الحصانة المهنية للمؤسسة التعليمية2017-05-04 12:25:35
تستعد الإدارة العامة للتعليم الابتدائي بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لاستكمال تنفيذ مشروع “الحصانة المهنية للمؤسسة التعليمية” لباقي محافظات الجمهورية، بداية من 13 مايو 2017، باتحاد طلاب المدارس بالعجوزة، وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للتعليم الأساسي، وبالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين بمصر.
وأوضحت الدكتورة دلال عبده عبدالحميد مدير عام الإدارة العامة للتعليم الابتدائي - في تصريحات اليوم - أن المشروع يعد استكمالا لبرامج التنمية المستدامة التي نفذتها الإدارة، وهو يتضمن عدة برامج كبرنامج “الأمان القيادي للمؤسسة التعليمية”، لمديري مدارس المرحلة الابتدائية، ومن أهم أهدافه: تحقيق جودة القيادة المدرسية، واكتساب مهارات إدارة الأزمات، وكذا اكتساب سلوكيات العمل داخل الفريق.
وأضافت أنه هناك أيضا برنامج “الحصانة المهنية للمعلم”، لمعلمي المرحلة الابتدائية، ويشتمل على التطبيقات التربوية؛ لإكساب المهارات الحياتية للمتعلم، والسمات الشخصية لمعلم المرحلة الابتدائية، فضلًا عن توظيف التكنولوجيا في التعلم، وذلك إلى جانب برنامج “الحصانة التربوية للطالب بين الأسرة والمدرسة” للمعلم الرائد وولى الأمر، والذى يهدف إلى تحقيق الأمان (التربوي، والنفسي، والاجتماعي) للطالب، والتوعية بآليات المعاملة الصحية لطلاب المرحلة الابتدائية.
جدير بالذكر، أنه قد تم تفعيل المشروع لإعداد الكوادر ب 21 محافظة، وجارٍ تفعيله لباقي المحافظات على مستوى الجمهورية.
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