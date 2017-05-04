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بالصور.. فريق مسلسل الاطفال "زووو" يحتفل بإنتهاء التصوير لعرضه على ON E فى رمضان
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تقدمه مجموعة إعلام المصريين

بالصور.. فريق مسلسل الاطفال "زووو" يحتفل بإنتهاء التصوير لعرضه على ON E فى رمضان

2017-05-04 12:29:48
متابعات

إحتفل فريق عمل مسلسل الاطفال الجديد “زووو”  بإنتهاء تصوير كافة مشاهد المسلسل الذى تقدمه مجموعة إعلام المصريين و شبكة قنوات ON لأطفال مصر ليعرض خلال شهر رمضان المقبل على قناة ON E  
وذلك بحضور رجل الاعمال أحمد أبوهشيمة رئيس مجلس إدارة مجموعة إعلام المصريين وحسام صالح الرئيس التنفيذى للمجموعة.
وقام فريق العمل والحضور بتقيع تورتة الاحتفال بإنتهاء التصوير ودخوله مرحلة المونتاج لإنطلاق عرضه فى أول أيام رمضان.
ويتكون مسلسل “زووو” من 30 حلقة ستعرض خلال شهر رمضان المبارك وهو من بطولة الفنانة بشري، حمادة بركات، لطفي لبيب، عبد الرحمن أبو زهرة، وإنعام سالوسة، إيمان السيد، ريم أحمد ، وشارك كضيوف شرف بالحلقات  العديد من نجوم الفن والرياضة والإعلام.
المسلسل فكرة وشخصيات وإشراف فني الإعلامية أسماء مصطفي ومن تأليف أشرف توفيق، وحوار تامر عبد الحميد و إخراج آندريا زكريا و أشعار احمد شبكة و ألحان أحمد طارق يحيي و تصميم عرائس أسامة محمد علي، ومنتج منفذ رشا وجيه .
وقامت شبكة قنوات ON بإنتاج هذا العمل الذى يستهدف الاطفال لترسيخ أهم القيم التى يحرص المجتمع على حفظها فى الاجيال المقبلة وزرع روح الانتماء والاخلاق لإستمرار الهوية الوطنية فى الاجيال المقبلة
وتدور أحداث المسلسل فى إطار إجتماعى راقى  من خلال أسرة مصرية بسيطة وتجسيد لعرائس وممثلين وشخصية الديجتال “زووو”.

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فريق مسلسل الاطفال 1

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