أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بأن موانئ بورسعيد تشهد اليوم الخميس تداول 26 سفينة للبضائع والحاويات.

وذكر بيان صادر عن هيئة الميناء، أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 4 سفن حاويات وخروج 3 سفن بعد الانتهاء من عملية الشحن والتفريغ، وموجود على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن اليوم.

وفي نفس السياق سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة وخروج سفينتين وموجود على الأرصفة سفينة، ومن المنتظر دخول اليوم سفينتين، فيما سجل الميناء دخول سفينتي بضائع عامة وموجود على الأرصفة 3 سفن.

وأشار البيان إلى أنه جاري التنسيق بين الجهات المختصة بالميناء لإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء وعمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.