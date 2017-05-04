«Dirty talk» .. لممارسة جنسية ملتهبة!2017-05-04 12:45:28
«Dirty talk» أو “الكلام الوقح” بين الزوجين فى غرفة النوم ، أى الكلام السافر والصريح جدا دون خجل ودون مواربة ، هل يمكن أن يؤدى الى اثارة زوجية اكثر ؟ ، نعم فى اغلب الاحيان يؤدى الى ذلك ولكن اذا تم فى اطار غرفة النوم فقط ولم يتعداها الى اطال اخر امام الاطفال او فى مشاجرة زوجية !.
أثناء ممارسة الحب يجب ان يعرف كل من الزوجين ما يمتع الآخر ويشبع رغبته ويصل به إلى أعلى درجات النشوة.
“Dirty talk” له مميزات خاصة فخبراء علم الناس والمعالجون يقولون انه وسيلة قوية من وسائل الربط بين الزوجين، فالرجل يشعر بالإثارة عندما يعرف بصراحة ما الذي تريده المرأة وكيفية إعطاؤه لها.
ولما كانت العلامات الدالة على استمتاع المرأة لا تظهر عليها بسهولة ووضوح مثلما تظهر على الرجل فإن من حق المرأة أن تعبر عن رغباتها بأسلوب واضح وصريح يفهم الزوج ما تريد، ويعرف كيف يشبع هذه الرغبات بالطريقة الصحيحة مما يزيد من متعة المرأة من الوصال.
والكلام السافر الصريح يرفع من مستوى الإثارة ويوسع آفاق المتعة الجنسية وله أيضا انواع وفنون .
1 - الاسلوب المقبول اولا
الكلام يحتاج إلى وضع قواعد أساسية متفق عليها بين الزوجين. فإذا وجدت الزوجة أن زوجها يستخدم لغة تجدها قاسية أو جارحة فإن عليها أن تعرب عن ذلك بصراحة منذ البداية. وعليها أن تتفق مع زوجها على الأسلوب الذي تراه مقبولا من الطرفين وعلى الزوجين أن يلتزما بهذا الأسلوب في التواصل الحميم بينهما، ولا مانع من تسمية الأعضاء الحساسة بأسمائها مباشرة طالما أن ذلك مقبول من الطرف الآخر. والمهم هو أن هذه الألفاظ لا تؤذي مشاعر المستمع ولا تتسبب في جرح مشاعره.
2 - ذكر أسماء الأعضاء الحساسة بأسمائها صراحة
في البداية قد تشعر الأنثى بالحرج من ذكر أسماء الأعضاء الحساسة بأسمائها صراحة أثناء ممارسة الحب إلا أنها إذا ذكرتها في المرة العشرين مثلا تختلف عم ذكرها في المرة الأولى أو الثانية وهذا يعني أن الأمور ستسير سيرا طبيعيا بمرور الوقت ومع التكرار المستمر لهذه الكلمات أثناء الجماع.
3 - استخدام لغة اجنبية
لا مانع أن تستخدم المرأة أثناء المعاشرة ألفاظا تستعيرها من اللغة الإنجليزية مثلا للتعبير عن الإثارة والأعضاء الحساسة وبعض العشاق يقولون أن اللغة الفرنسية – مثلا لغة مناسبة للحب والجنس.. الخ.
4 - عندما نعود إلى البيت سأخلع ملابسك قطعة قطعة!
النغمة الطبيعية الصحيحة من المرأة عندما يجامعها الرجل تزيد من مستوى الإثارة ولنا أن ندرك ما يحدثه الكلام المباشر الصريح من فم الأنثى من تأثير على الرجل الذي تحبه وتتعلق به ويمكن اعتبار مثل هذا الكلام نوعا من المراودة وتمهيدا لممارسة الحب وعلى سبيل المثال يمكن أن تقول المرأة للرجل في نهاية تناول الوجبة في المطعم: “عندما نعود إلى البيت سأخلع ملابسك قطعة قطعة!”.
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